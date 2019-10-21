21.10.2019 12:03

В Индустриальном районе прошел субботник

Массовая уборка территории прошла 19 октября в Индустриальном районе.



://city.kharkov.ua

В ней приняли участие более 900 человек, было задействовано 27 единиц техники.



Руководители и сотрудники Администрации Индустриального района, представители районного управления труда, социальной сферы, пенсионного фонда привели в порядок сквер Тракторостроителей.



Представители Департамента жилищного хозяйства убрали опавшую листву в скверах возле жилых домов по ул. Библика, 13 и ул. Мира, 14, Департамента административных услуг, управления культуры, общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» и Союза ветеранов Афганистана - в парке им. Маяковского.



Сотрудники районного управления образования привели в порядок скверы имени Петра Кандаурова, Свято-Александровский и парк «Зеленый гай». Работники СКП «Харьковзеленстрой» убирали территорию «красных линий» по Московскому проспекту. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Индустриального района трудились на ул. Старочугуевской.



Также субботник прошел на территории возле храма по ул. Мира, в сквере «Поляна сказок», на стадионе по ул. Пятихатской, на «красных линиях» вдоль пр. Александровского, ул. Библика, пр. Индустриального, ул. Мира, ул. Луи Пастера, ул. Грицевца, ул. Шариковой, пр. Московском, на перекрестке ул. Луи Пастера и бул. Ивана Каркача.



Представители КП «Горсвет» очистили опоры от объявлений, а работники троллейбусного депо убирали территорию разворотного круга. Работники КП «Дорремстрой» и КП «Харьковводоканал» выполнили работы по благоустройству разрытий на зеленой зоне и восстановлению асфальтобетонного покрытия.



Всего в ходе субботника в Индустриальном районе вывезли 620 куб. м опавших листьев, ликвидировали пять стихийных свалок, упорядочили семь мест разрытий и очистили от объявлений 125 опор