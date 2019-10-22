22.10.2019 08:19

Где в Харькове не будет воды 22 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение



://vodokanal.kharkov.ua/news

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. 23 Августа, 39, 43, 47, 51, 55, 59 до 19:00 21.10.19 г.; ул. Новгородская, 4-а, 6, 6-а, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, пр. Науки (Ленина), 19-б, 21-а, 23, 23, 25, 27, 47, ул. Клочковская, 148-а, 150-а, 152-а, 154-а, 156-а, 186-б до 20:00 21.10.19 г., ул. Есенина, 7, ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №3, стояк), пр. Победы, 60 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 58 (п. №1) до 20:00 22.10.19 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Ростовская, 5 до 20:00 21.10.19 г., б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 11 (п. №1, стояк), ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 14 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 22.10.19 г.

Киевский район:

ул. Пушкинская, 3, 3-б, 7, 11/13, 15/17, 18, 19, 20, ул. Воробьева, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15/19, 21, пер. Воробьева, 4, 9/11 до 20:00 21.10.19 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №1), ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк) до 20:00 22.10.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №3, стояк) до 20:00 21.10.19 г.

Слободской район:

въезд Фесенковский, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 22.10.19 г.

Холодногорский район:

ул. Мало-Панасовская, 22/24 (п. №1, стояк) до 20:00 21.10.19 г.