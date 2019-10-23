Где в Харькове не будет воды 23 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), пр. Победы, 60 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №1), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №1, стояк), ул. Культуры, 6 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23.10.19 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Луи Пастера, 355 до 20:00 24.10.19 г.
Киевский район:
ул. Пестеля (ч/с) до 15:00 23.10.19 г., ул. Старошишковская, 7 (п. №6, стояк), 9 (п. №2, стояк) до 20:00 23.10.19 г.; ул. Старошишковская, 12 (спаренный стояк) до 20:00 24.10.19 г.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 23.10.19 г.; ул. Героев Труда, 68-б (п. №1, стояк) до 20:00 23.10.19 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 214/2 (стояк) до 20:00 23.10.19 г.; ул. Танкопия, 11/3 (п. №1) до 20:00 24.10.19 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 38-а (п. №2, стояк) до 20:00 24.10.19 г.
Слободской район:
ул. Ньютона, 133 (п. №3, стояк) до 20:00 23.10.19 г.
Пытаясь пролить свет на какой-то вопрос, умейте читать между строк, а также внимательно следите за жестами своих собеседников. Эта среда, скорее всего, доставит некоторые беспокойства во всём, что связано с финансами или здоровьем. Если есть такая возможность, работайте не спеша и избегайте больших информационных потоков.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
В этот день отмечают Международный день школьных библиотек, в ряде стран отмечают праздник маркетологов-рекламистов.
влажн.:
давл.:
ветер: