23.10.2019 12:05

Нафтогаз получил право не штрафовать харьковские ОСМД за недобор или перебор газа

Накануне отопительного сезона жители практически всех харьковских новостроек с индивидуальными котельными оказались в опасности из-за нововведений на рынке газа.



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Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг разрешила Нафтогазу не начислять штрафы за недобор или перебор газа объединениям совладельцев многоквартирных домов, которые получают газ на условиях специальных обвязки (ПСО), сообщили в НАК Нафтогаз Украины.

Соответствующее постановление № 2081 НКРЭКУ приняла 7 октября 2019 года, но документ вступил в силу только на днях.

Как сообщается, перед тем Нафтогаз проводил активные консультации с регулятором по упрощению правил для непрофессиональных участников рынка газа.

Согласно нормы, действовавшей ранее, потребитель должен был возместить поставщику убытки в случае отклонения фактического отбора газа от заявленного на 5%. Норма о финансовых санкциях при несоответствии заявленного и фактического объема потребления газа действовала с марта 2019 года.