Нафтогаз получил право не штрафовать харьковские ОСМД за недобор или перебор газа

Накануне отопительного сезона жители практически всех харьковских новостроек с индивидуальными котельными оказались в опасности из-за нововведений на рынке газа.
Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг разрешила Нафтогазу не начислять штрафы за недобор или перебор газа объединениям совладельцев многоквартирных домов, которые получают газ на условиях специальных обвязки (ПСО), сообщили в НАК Нафтогаз Украины.
Как сообщается, перед тем Нафтогаз проводил активные консультации с регулятором по упрощению правил для непрофессиональных участников рынка газа.
Согласно нормы, действовавшей ранее, потребитель должен был возместить поставщику убытки в случае отклонения фактического отбора газа от заявленного на 5%. Норма о финансовых санкциях при несоответствии заявленного и фактического объема потребления газа действовала с марта 2019 года.
Пытаясь пролить свет на какой-то вопрос, умейте читать между строк, а также внимательно следите за жестами своих собеседников. Эта среда, скорее всего, доставит некоторые беспокойства во всём, что связано с финансами или здоровьем. Если есть такая возможность, работайте не спеша и избегайте больших информационных потоков.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
В этот день отмечают Международный день школьных библиотек, в ряде стран отмечают праздник маркетологов-рекламистов.
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