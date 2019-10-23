Главная Новости ЖКХ Нафтогаз получил право не штрафовать харьковские ОСМД за недобор или перебор газа
23.10.2019  12:05   

Нафтогаз получил право не штрафовать харьковские ОСМД за недобор или перебор газа

Накануне отопительного сезона жители практически всех харьковских новостроек с индивидуальными котельными оказались в опасности из-за нововведений на рынке газа.


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Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг разрешила Нафтогазу не начислять штрафы за недобор или перебор газа объединениям совладельцев многоквартирных домов, которые получают газ на условиях специальных обвязки (ПСО), сообщили в НАК Нафтогаз Украины.

Соответствующее постановление № 2081 НКРЭКУ приняла 7 октября 2019 года, но документ вступил в силу только на днях.

Как сообщается, перед тем Нафтогаз проводил активные консультации с регулятором по упрощению правил для непрофессиональных участников рынка газа.

Согласно нормы, действовавшей ранее, потребитель должен был возместить поставщику убытки в случае отклонения фактического отбора газа от заявленного на 5%. Норма о финансовых санкциях при несоответствии заявленного и фактического объема потребления газа действовала с марта 2019 года.

Источник:   НВ
 Тэги:  газ, отопление, харьков, осмд
 
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