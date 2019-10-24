Где в Харькове не будет воды 24 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Бородиновская (ч/с), наб. Песчаная (ч/с), ул. Клочковская, 352 до 20:00 24.10.19 г., ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 64 (п. №11, стояк), ул. Алексеевская, 14-б (п. №1), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №5, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №10, стояк) до 20:00 24.10.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 9 (п. №2, стояк), ул. Чернышевская, 85 (п. №3) до 20:00 24.10.19 г.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 24.10.19 г.; ул. Героев Труда, 68-б (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 93 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №1) до 20:00 24.10.19 г.; пр. Тракторостроителей, 107 (п. №11) до 20:00 25.10.19 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 38-а (п. №2, стояк) до 20:00 24.10.19 г.
Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 24.10.19 г.
Многие и достаточно часто будут проявлять неприкрытый цинизм в попытках выгрести жар из печи чужими руками или в стремлении «задавить» своим авторитетом. Удача предвидится в процессе новых знакомств. Тем, кто мечтает начать серьёзные любовные отношения, следует быть начеку. Скорее всего, «тот самый» избранник (избранница) будет послан судьбой в самое неподходящее время.
Харьковчане готовятся к магнитной буре, которая начнется ближе к вечеру.
«Филиппова канитель» — день, в который простые крестьяне наблюдали за погодой — с раннего утра и до ночи, а также смотрели и на другие «явления», чтобы определить «качество» будущей зимы и весны.
влажн.:
давл.:
ветер: