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24.10.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 24 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Бородиновская (ч/с), наб. Песчаная (ч/с), ул. Клочковская, 352 до 20:00 24.10.19 г., ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 64 (п. №11, стояк), ул. Алексеевская, 14-б (п. №1), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №5, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №10, стояк) до 20:00 24.10.19 г.

А также:      

Киевский район:
ул. Старошишковская, 9 (п. №2, стояк), ул. Чернышевская, 85 (п. №3) до 20:00 24.10.19 г.

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 24.10.19 г.; ул. Героев Труда, 68-б (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 93 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №1) до 20:00 24.10.19 г.; пр. Тракторостроителей, 107 (п. №11) до 20:00 25.10.19 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 38-а (п. №2, стояк) до 20:00 24.10.19 г.

Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 24.10.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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