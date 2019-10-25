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25.10.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 25 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Проскуры, 5-д (п. №2), ул. Сумская, 6 до 20:00 25.10.19 г., въезд 1-й Омский (ч/с), въезд 2-й Омский (ч/с), ул. Звездная (ч/с) до 20:00 25.10.19 г.; ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13 , 2 (эт. №5) до 20:00 26.10.19 г.

А также:      

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 160 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 68-б (п. №1, стояк) до 20:00 25.10.19 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 38-а (п. №2, стояк) до 20:00 25.10.19 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 25.10.19 г.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.10.19 г.; ул. Балакирева, 46 (п. №1) до 20:00 26.10.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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