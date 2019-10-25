25.10.2019 11:57

Горячая вода в Харькове самая дешевая на Северо-Востоке Украины

«Бабье лето» стремительными темпами уходит из Украины, впереди харьковчан ждет дождь, туман, холод и желание "релакса" в теплой ванной.



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Аналитики посчитали стоимость осенне-зимнего «релакса» в разных городах Украины на основании данных НКРЕ КП от 23.10.2019.

В своих расчетах аналитики исходили из того, что средний объем ванны составляет 160 литров (при этом мы учитывали только горячую воду, без добавления холодной). Итоговая стоимость горячей ванны получилась невысокой.

Централизованная поставка воды в Харькове:

• при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованной поставки горячей воды – 93,22 грн. за 1 куб.м. (в том числе: топливная составляющая - 68,38 грн. за 1 куб.м.; остальные затраты, кроме топливной составляющей - 24,84 грн. за 1 куб.м.);

• при условии отсутствия полотенцесушителей – 86,32 грн. за 1 куб.м. (в том числе: топливная составляющая - 62,70 грн. за 1 куб.м; остальные затраты, кроме топливной составляющей – 23,62 грн. за 1 куб.м.).

Таким образом горячая ванна в Харькове 14,92 (при наличии полотенцесушителя)

Самым дорогим подобное удовольствие будет в Северодонецке (Луганская область) – 18 грн. Тариф на поставку горячей воды в городе – 112,47 грн за кубометр.

Полежать в ванной жителю Луцка обойдется в 17,13 грн (кубометр горячей воды стоит 107,07 грн), жителю Ровно – 16,92 грн (105,78 грн за кубометр), а Житомира – 16,72 грн (104,51 грн за кубометр).

В Киеве набрать горячую ванну стоит 15,66 грн, средняя стоимость кубометра в столице – 97,89 грн. Дешевле всего такое удовольствие обойдется в Одессе – 12,02 грн, Ивано-Франковске и Херсоне – по 13,25 грн, Запорожье – 13,97 грн.