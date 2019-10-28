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28.10.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 28 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Старошишковская, 7 (п. №6, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №5, стояк), ул. Сумская, 6 до 20:00 28.10.19 г.

А также:      

Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 22 (п. №6, спаренный стояк), ул. Шариковая, 37 (п. №1, спаренный стояк), ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №1, стояк), пр. Александровский, 120 (п. №4, стояк) до 20:00 28.10.19 г.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80-а (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №1, стояк), пр. Московский, 31 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4, стояк), 18 (п. №7, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-а (п. №4, стояк) до 20:00 28.10.19 г.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 42 (стояк) до 17:00 28.10.19 г.; пр. Московский, 250 (стояк), ул. Танкопия, 13-а (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 28.10.19 г.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 29 (п. №3), ул. Кибальчича, 27 (п. №3, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №3), пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 28.10.19 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 38-а (п. №2, стояк) до 20:00 29.10.19 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк), ул. Фонвизина, 17 (стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №7, стояк), ул. Александра Матросова, 14-а (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 28.10.19 г.

Шевченковский район:
ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с) до 19:00 28.10.19 г., пр. Науки (Ленина), 37 (спаренный стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №4, спаренный стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк), пр. Победы, 70 (п. №11, стояк), пр. Победы, 50-а (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1, стояк), ул. Тобольская, 37 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 38 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 42 (п. №1) до 20:00 28.10.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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