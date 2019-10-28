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28.10.2019  19:16   

В Харькове подключили к теплу более 70% зданий

72,4% зданий в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 15:00 28 октября.


Фото Дмитрия Колонея
По информации КП «Харьковские тепловые сети», в городе тепло подали в 69% жилых домов коммунальной формы собственности, дома «Харьковспецстрой» и ЧП «Град», в 79,8% домов ЖСК и ОСМД, в 64% ведомственного жилого фонда.
 
Отопление, в частности, включили в 91% лечебных учреждений, в том числе 95% больниц, а также в 98% детских садов и 97% школ, 80% объектов культуры.
 
Работы по подключению тепла продолжаются. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отопительный сезон, подключение к теплу, харьков
 
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