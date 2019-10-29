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29.10.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 29 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк), ул. Героев Труда, 4 (стояк), ул. Натальи Ужвий, 80 (п. №5, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №3, стояк), ул. Сумская, 6 до 20:00 29.10.19 г.

А также:      

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 68-б (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, п. №2, стояк) до 20:00 29.10.19 г.

Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 171-е (п. №3), ул. Танкопия, 13-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29.10.19 г.

Новобаварский район:
ул. Лысенко (ч/с), ул. Кибальчича, 29 (п. №3), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 29.10.19 г.

Основянский район:
пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 21/7 до 18:00 29.10.19 г., пр. Гагарина, 38-а (п. №2, стояк) до 20:00 29.10.19 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 2, ул. Ньютона, 107, 109, 111, 113, 115 до 18:00 29.10.19 г., пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 29.10.19 г.; ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 30.10.19 г.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк), пр. Победы, 70 (п. №11, стояк), ул. Тобольская, 37 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 29.10.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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