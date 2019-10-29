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29.10.2019  19:21   

В Харькове подключили к теплу 76% домов

76,3% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 15:00 29 октября.


Фото Дмитрия Колонея
По информации КП «Харьковские тепловые сети», тепло уже включено в 73% жилых домов коммунальной формы собственности, домов «Харьковспецстрой» и ЧП «Град», в 87% домов ЖСК и ОСМД, в 68% ведомственного жилого фонда.
 
К отоплению подключены 93% лечебных учреждений, в т.ч. 97% больниц, 98,6% детских садов, 98% школ, 83% объектов культуры.
 
Работы по подключению тепла продолжаются. 
Тэги:  отопительный сезон, подключение к теплу, харьков
 
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