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30.10.2019  09:41   

Где в Харькове не будет воды 30 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №6, стояк), ул. Тобольская, 46-б (п. №3) до 20:00 30.10.19 г.

А также:      

Индустриальный район:
ул. Душкина (Тухачевского), 13 (п. №1, спаренный стояк) до 18:00 30.10.19 г.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-и (п. №1) до 17:00 30.10.19 г.; пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 35-г (п. №1, стояк), ул. Старошишковская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 30.10.19 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк) до 20:00 29.10.19 г.; ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 63-а (п. №6, стояк), Салтовское шоссе, 73-а до 20:00 30.10.19 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 76 (п. №3, стояк) до 17:00 30.10.19 г.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 4 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 30.10.19 г.

Новобаварский район:
пер. 1-й Радиотехнический (ч/с), пос. Победы (ч/с) до 20:00 30.10.19 г.

Слободской район:
ул. Костычева, 1-а до 15:00 30.10.19 г.ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №2, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №2, спаренный стояк), ул. Молочная (Кирова), 1 (кор. №2, стояк) до 20:00 30.10.19 г.

Холодногорский район:
пер. Донбассовский, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 30.10.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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