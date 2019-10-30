30.10.2019 18:31

В Харькове подключили к теплу 80% домов

80% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 15:00 30 октября.



Фото Дмитрия Колонея

По информации КП «Харьковские тепловые сети», тепло уже включено в 77% жилых домов коммунальной формы собственности, домов «Харьковспецстрой» и ЧП «Град», в 91% домов ЖСК и ОСМД, в 74% ведомственного жилого фонда.

К отоплению подключены 94% лечебных учреждений, в т. ч. 98% больниц, 98,6% детских садов, 99,5% школ, 87% объектов культуры.

Работы по подключению тепла продолжаются.