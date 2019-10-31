Где в Харькове не будет воды 31 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
проезд Рогатинский (ч/с), проезд Рогатинский, 3/1, 4-б, ул. Клочковская, 61/63, пер. Рогатинский, 15, 19 до 16:00 31.10.19 г.; ул. Космическая, 23 до 18:00 31.10.19 г., ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 67 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 31.10.19 г.; пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 01.11.19 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Мира, 26 (п. №1) до 20:00 31.10.19 г.
Киевский район:
въезд 1-й Омский (ч/с), въезд 2-й Омский (ч/с) до 20:00 31.10.19 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк) до 20:00 31.10.19 г.; ул. Героев Труда, 50 (п. №1) до 20:00 01.11.19 г.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 14/22 (п. №9, стояк) до 17:00 31.10.19 г.
Слободской район:
ул. Аскольдовская, 1-а, ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №2, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.10.19 г.
Холодногорский район:
пер. Донбассовский, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 31.10.19 г.
30 октября 2019 года может появиться нездоровая тяга к тому, что считали вычеркнутым из собственной жизни. Возможно, речь про давний роман, про возвращение к вредной привычке или про детскую фобию. Так или иначе, рекомендуется сделать всё зависящее от себя, чтобы этот регресс не стал причиной заминок в делах. Сосредоточьтесь на настоящем. Есть вероятность, что эта среда предоставит возможность блеснуть красноречием, остроумием, красотой и другими талантами.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
31 октября: мания бережливости, день Луки и взгляд мертвеца. Кстати, тыква — изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, а в Англии — из свеклы.
влажн.:
давл.:
ветер: