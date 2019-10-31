31.10.2019 18:43

В Харькове подключили к теплу 84% домов

84% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 15:00 31 октября.



Фото Дмитрия Колонея

По информации КП «Харьковские тепловые сети», тепло уже включено в 81% жилых домов коммунальной формы собственности, домов «Харьковспецстрой» и ЧП «Град», в 92,3% домов ЖСК и ОСМД, в 80% ведомственного жилого фонда.

К отоплению подключены 95% лечебных учреждений, в т. ч. 98% больниц, 99,5% детских садов, 100% школ, 88% объектов культуры.

Работы по подключению тепла продолжаются.