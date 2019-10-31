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31.10.2019  18:43   

В Харькове подключили к теплу 84% домов

84% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 15:00 31 октября.


Фото Дмитрия Колонея
По информации КП «Харьковские тепловые сети», тепло уже включено в 81% жилых домов коммунальной формы собственности, домов «Харьковспецстрой» и ЧП «Град», в 92,3% домов ЖСК и ОСМД, в 80% ведомственного жилого фонда.
 
К отоплению подключены 95% лечебных учреждений, в т. ч. 98% больниц, 99,5% детских садов, 100% школ, 88% объектов культуры.
 
Работы по подключению тепла продолжаются.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отопительный сезон, подключение тепла, харьков
 
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