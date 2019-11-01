01.11.2019 09:05

Где в Харькове не будет воды 1 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №В, спаренный стояк) до 17:00 01.11.19 г.; ул. Маршала Батицкого, 21 до 20:00 01.11.19 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №,2, 8, стояк) до 17:00 01.11.19 г.

А также:

Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 177 до 15:00 01.11.19 г., ул. Ощепкова, 14/22 (п. №9, стояк) до 17:00 01.11.19 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №7, стояк) до 20:00 01.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, стояк) до 20:00 02.11.19 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №3, стояк), пр. Победы, 72 (п. №12, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 01.11.19 г.