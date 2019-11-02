Где в Харькове не будет воды 2 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (п. №3, стояк) до 17:00 02.11.19 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-д (п. №7, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17 (п. №3, стояк) до 20:00 04.11.19 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Мира, 20 (п. №31) до 20:00 03.11.19 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №7, стояк), ул. Зерновая, 53 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 02.11.19 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, стояк) до 20:00 02.11.19 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 191, 193, 193 к.1-2, 193 а-б, 195, 197-г до 17:00 02.11.19 г., ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №4, стояк) до 20:00 03.11.19 г.
Гороскоп на 2 ноября 2019 Овен Если вы любитель утренних пробежек, то сегодня вам лучше воздержаться от своего любимого вида спорта, поскольку это может вызвать неприятные последствия для сердца. А для пробежек, если все же хочется побегать, лучше выбрать дневное время или вечернее. Гороскоп на 2 ноября 2019 Телец В этот день стоит быть осторожнее с выбором своих занятий. Лучше не браться за дела, которые сопряжены с риском. Предпочтительны рутинные занятия, какие-нибудь домашние заботы. Гороскоп на 2 ноября 2019 Близнецы Несмотря на страстное желание любить и быть любимым, вы рискуете остаться в одиночестве, потому что вам постоянно будет казаться, что человек, который в данный момент старается вам понравиться, — не совсем тот, кого вы ждете. Гороскоп на 2 ноября 2019 Рак В начале дня вас может огорчить состояние домашних дел и заставить заниматься ими вплотную. Благодаря вашему легкому характеру все быстро встанет на свои места. Вряд ли вам удастся проявить практичность (она вам не очень-то свойственна). У вас свои методы. Читайте также: Заговоры и приметы 2 ноября Праздники сегодня 2 ноября 2019 года Гороскоп на 2 ноября 2019 Лев Коммуникабельность и общительность могут находиться на высоком уровне, поэтому будут эффективны различные контакты, обмен информацией, романтические встречи. Вам придется примирить желание любить и быть любимым со своей кармической программой на этот месяц — искать успокоения, уверенности и опоры. Гороскоп на 2 ноября 2019 Дева Отложите все дела и проведите день в кругу семьи и близких, или в свое удовольствие. Так же сейчас актуальны заботы о доме: генеральная уборка, ремонт, перестановка, покупка необходимых вещей или смена интерьера. Можно также заняться дачей, приусадебным участком или оборудованием рабочего кабинета в домашних условиях. Гороскоп на 2 ноября 2019 Весы Удовольствие может доставить контакт с водой, поэтому побалуйте себя горячей ванной с морской солью или травами. Также, можно отдать предпочтение физическим нагрузкам. Вы сегодня будете максимально экстравагантны и непредсказуемы. Ваш партнер не сможет даже предположить, что вы сделаете в следующую минуту, поэтому будет находиться в постоянном предвкушении чего-то изысканного и особенного. Гороскоп на 2 ноября 2019 Скорпион В этот день предстоит несколько ярких, праздничных мероприятий. Сходить стоит хотя бы потому, что там вы встретите людей, общение с которыми будет для вас полезно. Гороскоп на 2 ноября 2019 Стрелец Не беритесь за несколько дел сразу. Теоретически у вас есть возможность добиться успеха во всём. Но лучше, если вы расставите приоритеты и будете подходить к задачам последовательно. Гороскоп на 2 ноября 2019 Козерог Не торопитесь подводить итоги под тем занятием, которое придётся на этот день. Ваша задача более многогранна, чем вам кажется. Она требует вдумчивого подхода. Гороскоп на 2 ноября 2019 Водолей Используйте повышенную уверенность в себе, чтобы реализовать ранее задуманное, однако помните и о чужих интересах. Открытое столкновение с ними вряд ли поспособствует движению вперед. Гороскоп на 2 ноября 2019 Рыбы Сегодня вы будете выгодно отличаться повышенной интеллектуальной активностью. Приятным дополнением к этому станет умение адекватно оценить свои способности и компенсировать недостатки.
В Харькове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.
В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
влажн.:
давл.:
ветер: