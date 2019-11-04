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04.11.2019  17:01   

В Харькове подключили к теплу более 90% домов

90,9% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 15:00 4 ноября.


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По информации КП «Харьковские тепловые сети», тепло уже включено в 89,07% жилых домов коммунальной формы собственности, домов «Харьковспецстрой» и ЧП «Град», в 96,8% домов ЖСК и ОСМД, в 90% ведомственного жилого фонда.

К отоплению подключены 96% лечебных учреждений, в т.ч. 98% больниц, 99,5% детских садов, 100% школ, 95% объектов культуры.

Работы по подключению тепла продолжаются.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  отопление, отопительный сезон, батарея, харьков, подключили
 
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