«Харьковводоканал» завершает работу по замене водосточных коммуникаций

В доме по ул. Лагерной, 71/1 проведена полная замена водосточной системы.
Как сообщил начальник управления по обслуживанию внутридомовых сетей КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, на предприятие поступали обращения от местных жителей, что ливневая канализация протекает.
«Старые трубы вышли из строя и ремонту уже не подлежали. Во время дождей сильно страдали верхние этажи, поэтому было принято решение не ремонтировать, а заменить их на чердаке полностью. Кроме того, мы очистили сливные стоки. После выполненных работ дождевая вода и вода, которая останется после таяния снега, через внутридомовую систему ливневой канализации выйдет на улицу без ущерба для жильцов», - рассказал Валерий Харлан.
По его словам, в этом году работники предприятия провели 50 крупных ремонтов водосточных систем и заменили 1,5 км труб. Примерно по 200 адресам были сделаны мелкие ремонты, а на более чем 2 тыс. домов - профилактическая чистка и промывка.
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