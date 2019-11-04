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04.11.2019  17:34   

«Харьковводоканал» завершает работу по замене водосточных коммуникаций

В доме по ул. Лагерной, 71/1 проведена полная замена водосточной системы.


// city.kharkov.ua

Как сообщил начальник управления по обслуживанию внутридомовых сетей КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, на предприятие поступали обращения от местных жителей, что ливневая канализация протекает.

«Старые трубы вышли из строя и ремонту уже не подлежали. Во время дождей сильно страдали верхние этажи, поэтому было принято решение не ремонтировать, а заменить их на чердаке полностью. Кроме того, мы очистили сливные стоки. После выполненных работ дождевая вода и вода, которая останется после таяния снега, через внутридомовую систему ливневой канализации выйдет на улицу без ущерба для жильцов», - рассказал Валерий Харлан.

По его словам, в этом году работники предприятия провели 50 крупных ремонтов водосточных систем и заменили 1,5 км труб. Примерно по 200 адресам были сделаны мелкие ремонты, а на более чем 2 тыс. домов - профилактическая чистка и промывка.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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