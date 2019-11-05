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05.11.2019  08:18   

Где в Харькове не будет воды 5 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Саратовская (ч/с), ул. Сидоренковская (ч/с), проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера) (ч/с), ул. Донецкая (ч/с), ул. Достоевского, 1-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 05.11.19 г.

А также:      

Индустриальный район:
пр. Александровский, 122-а (п. №1, стояк) до 17:00 05.11.19 г.

Киевский район:
ул. Вологодская, 35-а (п. №1) до 20:00 05.11.19 г.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 22, 24 до 13:00 05.11.19 г., ул. Героев Труда, 25/71 (спаренный стояк), 28 (п. №3, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №2, стояк) до 20:00 05.11.19 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 167 (п. №2, стояк) до 20:00 05.11.19 г.

Холодногорский район:
пер. Верховский, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 05.11.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк) до 20:00 05.11.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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