Где в Харькове не будет воды 5 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Саратовская (ч/с), ул. Сидоренковская (ч/с), проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера) (ч/с), ул. Донецкая (ч/с), ул. Достоевского, 1-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 05.11.19 г.
А также:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 122-а (п. №1, стояк) до 17:00 05.11.19 г.
Киевский район:
ул. Вологодская, 35-а (п. №1) до 20:00 05.11.19 г.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 22, 24 до 13:00 05.11.19 г., ул. Героев Труда, 25/71 (спаренный стояк), 28 (п. №3, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №2, стояк) до 20:00 05.11.19 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 167 (п. №2, стояк) до 20:00 05.11.19 г.
Холодногорский район:
пер. Верховский, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 05.11.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк) до 20:00 05.11.19 г.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: