05.11.2019 08:45

НА Салтовке до конца недели частично будет прекращено газоснабжение (АДРЕСА)

По 8 ноября 2019 будет временно прекращено газоснабжение в связи с установкой счетчиков газа в Московском районе.



ФОТО: ПАО "Харьковгоргаз"

Газоснабжение будет прекращено по адресам:

просп. Юбилейный 32-А; 34-А; 34-Б; 34-В; 34-Г; 34-Д; 36-А; 38-Г; 38-Д; 42-Б; 42-В; 44-А

ул. Гв. Широнинцев в домах: 5; 9; 11

Газовщики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.

Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.