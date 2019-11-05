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05.11.2019  08:45   

НА Салтовке до конца недели частично будет прекращено газоснабжение (АДРЕСА)

По 8 ноября 2019 будет временно прекращено газоснабжение в связи с установкой счетчиков газа в Московском районе.


ФОТО: ПАО "Харьковгоргаз"

Газоснабжение будет прекращено по адресам:

  • просп. Юбилейный 32-А; 34-А; 34-Б; 34-В; 34-Г; 34-Д; 36-А; 38-Г; 38-Д; 42-Б; 42-В; 44-А
  • ул. Гв. Широнинцев в домах: 5; 9; 11

Газовщики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.

Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Источник:   Харьковгоргаз
 Тэги:  газ, ремонт, отключение, харьков, счетчик
 
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