НА Салтовке до конца недели частично будет прекращено газоснабжение (АДРЕСА)

По 8 ноября 2019 будет временно прекращено газоснабжение в связи с установкой счетчиков газа в Московском районе.
Газоснабжение будет прекращено по адресам:
Газовщики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.
Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: