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05.11.2019  11:17   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 ноября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Грицевца, 48, ул. Электровозная, 17, ул. Гвардейцев Широнинцев, 121, пер. 2-й Лесопарковский, 6, пр. Московский, 94, ул. Маршала Рыбалко, 49-д, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 199-а, ул. Коксовая, 53, пр. Гагарина, 316-б, ул. Александра Матросова, 1-а, пр. Победы, 65-б, ул. 23 Августа, 34-38, ул. Деревянко, 7.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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