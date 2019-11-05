Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 ноября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Грицевца, 48, ул. Электровозная, 17, ул. Гвардейцев Широнинцев, 121, пер. 2-й Лесопарковский, 6, пр. Московский, 94, ул. Маршала Рыбалко, 49-д, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 199-а, ул. Коксовая, 53, пр. Гагарина, 316-б, ул. Александра Матросова, 1-а, пр. Победы, 65-б, ул. 23 Августа, 34-38, ул. Деревянко, 7.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: