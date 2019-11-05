05.11.2019 14:05

Для показаний счетчиков холодной воды есть viber – напоминает Харьковводоканал

Харьковчане могут передавать показания приборов учета холодной воды любым удобным способом. Один из которых - viber.



//vodokanal.kharkov.ua

Специальный номер viber: (050) 707-58-51 (данный номер предназначен только для приема показаний в формате сообщений).

Как сообщили в Департаменте сбыта КП «Харьковводоканал», также для удобства абонентов на предприятии существует несколько различных способов передачи показаний приборов учета холодной воды.

Способы передачи показаний приборов учета холодной воды:

Личный кабинет на официальном сайте предприятия: .

Электронная почта для приема показаний приборов учета воды: priem_pokazaniy@vodokanal.kharkov.ua.

Круглосуточный телефон для приема показаний водомеров: 057 707-58-51.

Сall-центр предприятия: 057 707-57-57 (с 8:00 до 21:00 кроме воскресенья)

Напомним, что для корректных начислений за услуги водоснабжения и водоотведения абонентам КП «Харьковводоканал» следует ежемесячно до 20 числа текущего месяца передавать показания приборов учета холодной воды.