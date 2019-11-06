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06.11.2019  08:16   

Где в Харькове не будет воды 6 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 83 (стояк) до 20:00 06.11.19 г.

Слободской район:
проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк), ул. Морозова, 1 (п. №10, стояк) до 20:00 06.11.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк) до 20:00 06.11.19 г.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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