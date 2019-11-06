Где в Харькове не будет воды 6 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 83 (стояк) до 20:00 06.11.19 г.
Слободской район:
проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк), ул. Морозова, 1 (п. №10, стояк) до 20:00 06.11.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк) до 20:00 06.11.19 г.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: