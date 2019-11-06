Как коммунальщики ремонтируют подъезды в многоэтажках (ВИДЕО)

В одном из подъездов пятиэтажки по улице Китаенко, 8, в Новобаварском районе, работают строители. Уже через две недели, они обещают, подъезд будет выглядеть как новый.
С просьбой провести ремонт жители дома обратились в районную администрацию и к мэру.
Пока процесс ремонта только что стартовал. За годы эксплуатации в подъезде посыпалась штукатурка, краска тоже стала шелушиться.
Первым делом коммунальщики уберут все старое и нанесут новое покрытие.
Ольга Алексеенкова, начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района:
Нанесут декоративную шпаклёвку и произведут окраску стен в подъезде. Помимо это заменят все светильники, будут упорядочены все провода. Так же будет произведён ремонт оконных рам и окраска оконных рам.
В прошлом году, добавляет Ольга Алексеенкова, крыша этого дома было обновлена. А вот в этом году приступили к ремонту подъездов.
Ольга Алексеенкова, начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района:
В этом году в районе сделан 41 подъезд – в Пермском микрорайоне, Новожаново, на Баварии. Сейчас подъезды ремонтируются здесь, на Китаенко, 8, на Богомольца, 29. Зашли две бригады на Профсоюзном бульваре, 9 и 9-А и планируют заходить в Пермском микрорайоне - Пермская, 23, на днях должны зайти на ремонт подъездов.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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