06.11.2019 09:31

Как коммунальщики ремонтируют подъезды в многоэтажках (ВИДЕО)

В одном из подъездов пятиэтажки по улице Китаенко, 8, в Новобаварском районе, работают строители. Уже через две недели, они обещают, подъезд будет выглядеть как новый.



// izvestia.kharkov.ua

С просьбой провести ремонт жители дома обратились в районную администрацию и к мэру.



Пока процесс ремонта только что стартовал. За годы эксплуатации в подъезде посыпалась штукатурка, краска тоже стала шелушиться.



Первым делом коммунальщики уберут все старое и нанесут новое покрытие.



Ольга Алексеенкова, начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района:

Нанесут декоративную шпаклёвку и произведут окраску стен в подъезде. Помимо это заменят все светильники, будут упорядочены все провода. Так же будет произведён ремонт оконных рам и окраска оконных рам.



В прошлом году, добавляет Ольга Алексеенкова, крыша этого дома было обновлена. А вот в этом году приступили к ремонту подъездов.



Ольга Алексеенкова, начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района:

В этом году в районе сделан 41 подъезд – в Пермском микрорайоне, Новожаново, на Баварии. Сейчас подъезды ремонтируются здесь, на Китаенко, 8, на Богомольца, 29. Зашли две бригады на Профсоюзном бульваре, 9 и 9-А и планируют заходить в Пермском микрорайоне - Пермская, 23, на днях должны зайти на ремонт подъездов.