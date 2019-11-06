Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ремонтируют подъезды в многоэтажках (ВИДЕО)
06.11.2019  09:31   

Как коммунальщики ремонтируют подъезды в многоэтажках (ВИДЕО)

В одном из подъездов пятиэтажки по улице Китаенко, 8, в Новобаварском районе, работают строители. Уже через две недели, они обещают, подъезд будет выглядеть как новый.


// izvestia.kharkov.ua

С просьбой провести ремонт жители дома обратились в районную администрацию и к мэру.

Пока процесс ремонта только что стартовал. За годы эксплуатации в подъезде посыпалась штукатурка, краска тоже стала шелушиться.

Первым делом коммунальщики уберут все старое и нанесут новое покрытие.
 
Ольга Алексеенкова, начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района:
Нанесут декоративную шпаклёвку и произведут окраску стен в подъезде. Помимо это заменят все светильники, будут упорядочены все провода. Так же будет произведён ремонт оконных рам и окраска оконных рам.

В прошлом году, добавляет Ольга Алексеенкова, крыша этого дома было обновлена. А вот в этом году приступили к ремонту подъездов.
 
Ольга Алексеенкова, начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района:
В этом году в районе сделан 41 подъезд – в Пермском микрорайоне, Новожаново, на Баварии. Сейчас подъезды ремонтируются здесь, на Китаенко, 8, на Богомольца, 29. Зашли две бригады на Профсоюзном бульваре, 9 и 9-А и планируют заходить в Пермском микрорайоне - Пермская, 23, на днях должны зайти на ремонт подъездов.

Тэги:  ремонт, подъезд, коммунальщики, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.11 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 05.11 ЖКХ На Салтовке до конца недели частично будет прекращено газоснабжение (АДРЕСА) 05.11 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 5 ноября
 
 

Видео

У Харкові знов стріляли. Затримано 14 осіб. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 