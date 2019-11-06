Сколько порывов ликвидировали коммунальщики за сутки

За 5 ноября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-г, ул. Звездная, 52, пер. 1-й Лесопарковский, 1 (ул. Рудика), ул. Волчанская, 22, ул. Валентиновская (Блюхера), 24, ул. Благодатная, 2, ул. Танкопия, 3/1, ул. Исполкомовская, 30, ул. Саратовская, 6, ул. Арматурная, 36-38-а, ул. Полтавский Шлях, 146, ул. Клочковская, 345.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: