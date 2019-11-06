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06.11.2019  10:33   

Сколько порывов ликвидировали коммунальщики за сутки

За 5 ноября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-г, ул. Звездная, 52, пер. 1-й Лесопарковский, 1 (ул. Рудика), ул. Волчанская, 22, ул. Валентиновская (Блюхера), 24, ул. Благодатная, 2, ул. Танкопия, 3/1, ул. Исполкомовская, 30, ул. Саратовская, 6, ул. Арматурная, 36-38-а, ул. Полтавский Шлях, 146, ул. Клочковская, 345.  

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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