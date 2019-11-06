Перед началом отопительного сезона харьковчане активно гасили долги

К октябрю 2019 года, с учетом погашения долга предыдущих периодов, оплачено за жилищно-коммунальные услуги 602,1 млн.грн, что превышает начисления за этот месяц почти в 1,3 раза.
За поставки электроэнергии уплачено 200,2 млн.грн. (98,2% начисленных за этот период сумм).
На конец сентября 2019 задолженность населения по оплате:
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: