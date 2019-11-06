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06.11.2019  12:34   

Перед началом отопительного сезона харьковчане активно гасили долги

К октябрю 2019 года, с учетом погашения долга предыдущих периодов, оплачено за жилищно-коммунальные услуги 602,1 млн.грн, что превышает начисления за этот месяц почти в 1,3 раза.


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За поставки электроэнергии уплачено 200,2 млн.грн. (98,2% начисленных за этот период сумм).

На конец сентября 2019 задолженность населения по оплате:

  • за централизованное отопление и снабжение горячей воды составляла 2,6 млрд
  • за поставки природного газа - 2,3 млрд,
  • за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 487,5 млн. грн,
  • по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 383,8 млн.грн,
  • за вывоз бытовых отходов - 127,9 млн.грн,
  • по поставке электрической энергии - 501,6 млн.грн.
Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  оплата, жкх, харьков, статистика, задолженность
 
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