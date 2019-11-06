06.11.2019 12:34

Перед началом отопительного сезона харьковчане активно гасили долги

К октябрю 2019 года, с учетом погашения долга предыдущих периодов, оплачено за жилищно-коммунальные услуги 602,1 млн.грн, что превышает начисления за этот месяц почти в 1,3 раза.



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За поставки электроэнергии уплачено 200,2 млн.грн. (98,2% начисленных за этот период сумм).

На конец сентября 2019 задолженность населения по оплате: