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06.11.2019  20:12   

В Харькове подключили к теплу 93% домов

93,36% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 15:00 6 ноября.


Фото Дмитрия Колонея
По информации КП «Харьковские тепловые сети», тепло уже включено в 92% жилых домов коммунальной формы собственности, домов «Харьковспецстрой» и ЧП «Град», в 97,7% домов ЖСК и ОСМД, в 95% ведомственного жилого фонда.
 
К отоплению подключены 97% лечебных учреждений, в т.ч. 98% больниц, 100% детских садов, 100% школ, 96% объектов культуры.
 
Работы по подключению тепла продолжаются.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отопительный сезон, подключение тепла, харьков
 
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