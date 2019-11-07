Где в Харькове не будет воды 7 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-е (п. №1, стояк) до 18:00 7 ноября.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6-а (п. №1, стояк) до 20:00 7 ноября.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 7 ноября.
Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 10 (стояк) до 17:00 7 ноября; проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк), ул. Аскольдовская, 1-а (п. №1) до 20:00 7 ноября.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 19:00 7 ноября; пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №8, стояк) до 20:00 7 ноября.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
влажн.:
давл.:
ветер: