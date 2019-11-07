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07.11.2019  07:57   

Где в Харькове не будет воды 7 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-е (п. №1, стояк) до 18:00 7 ноября.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6-а (п. №1, стояк) до 20:00 7 ноября.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 7 ноября.

Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 10 (стояк) до 17:00 7 ноября; проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк), ул. Аскольдовская, 1-а (п. №1) до 20:00 7 ноября.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 19:00 7 ноября; пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №8, стояк) до 20:00 7 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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