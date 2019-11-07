07.11.2019 12:40

На Алексеевке ремонтируют входные группы и подъезды жилых домов

Подъезды и входные группы трех жилых домов отремонтировали коммунальщики на Алексеевке в Шевченковском районе.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в районной администрации, работа была проведена в рамках городской программы по поручению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



Так, проведены ремонтные работы в подъездах №2 и 4 в многоквартирном жилом доме №62-д по пр. Победы. Отремонтированы входные группы 10 подъездов жилого дома №70 по пр. Победы и запасной выход подъезда №1 по пр. Победы, 79.