На Алексеевке ремонтируют входные группы и подъезды жилых домов

Подъезды и входные группы трех жилых домов отремонтировали коммунальщики на Алексеевке в Шевченковском районе.
Как сообщили в районной администрации, работа была проведена в рамках городской программы по поручению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Так, проведены ремонтные работы в подъездах №2 и 4 в многоквартирном жилом доме №62-д по пр. Победы. Отремонтированы входные группы 10 подъездов жилого дома №70 по пр. Победы и запасной выход подъезда №1 по пр. Победы, 79.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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