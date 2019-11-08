08.11.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 8 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 83-б,в,д,е, 85-а,в до 18:00 07.11.19 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 40 (стояк) до 20:00 08.11.19 г.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 36 до 17:00 08.11.19 г.



Новобаварский район:

ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 07.11.19 г., б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 08.11.19 г.

