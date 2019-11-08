Где в Харькове не будет воды 8 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 83-б,в,д,е, 85-а,в до 18:00 07.11.19 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 40 (стояк) до 20:00 08.11.19 г.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 36 до 17:00 08.11.19 г.
Новобаварский район:
ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 07.11.19 г., б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 08.11.19 г.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
влажн.:
давл.:
ветер: