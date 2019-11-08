08.11.2019 11:21

В Новобаварском районе завершается ремонт кровель

Капитальный ремонт кровли завершают коммунальщики в жилом доме по пр. Новобаварскому, 70.



://city.kharkov.ua/

Как сообщила заместитель главы Администрации Новобаварского района по вопросам ЖКХ Анна Беловицкая, с просьбой отремонтировать кровлю жители дома обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу на личном приеме.



По словам замглавы администрации, в ходе ремонта вместо старого шифера коммунальщики уложили металл и профнастил. Всего было отремонтировано 1,4 тыс. кв. м кровли. Также были заменены обрешетки стропильной системы и отремонтированы оголовки вентиляционных каналов. Сейчас работники ремонтируют карниз, устанавливают водосточные трубы и снегозадержатели. Всего в доме заменят около 300 м водосточных труб.

Замглавы алминистрации также сообщила, что ранее в доме №70 был восстановлен цоколь здания, а два года назад дорожники отремонтировали по этому адресу внутриквартальные дороги с тротуарами.



По информации Анны Беловицкой, с начала года в Новобаварском районе были отремонтированы шиферные кровли на 19 объектах, а мягкие - в 32 жилых домах. На данный момент работы продолжаются по адресам: пр. Новобаварский, 123 и ул. Москалевская, 22-а.