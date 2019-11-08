В Харькове подключили к теплу 95% домов

95,04% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 15:00 8 ноября.
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Ноябрь подарит теплые грибные выходные: несмотря на пасмурную погоду, дождя синоптики не обещают.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
влажн.:
давл.:
ветер: