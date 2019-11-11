11.11.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 11 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Шевченковский район:

ул. Авиационная, 1, пр. Победы, 56 (п. №1, стояк), 62-г (п. №1, стояк), 67 (п. №6), 75 (п. №7, стояк), ул. Ахсарова, 5 (стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №2), пр. Людвига Свободы, 39-в (стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10), 39 (п. №10, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк), ул. Старицкого, 6-а (п. №1) до 20:00 11 ноября.



Индустриальный район:

ул. Мира, 82 (п. №3, спаренный стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №3, стояк) до 17:00 11 ноября; ул. Франтишека Крала, 63 (п. №1, стояк) до 20:00 11 ноября.



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №2, стояк) до 20:00 11 ноября.



Московский район:

пр. Московский, 131-в (п. №2, стояк) до 17:00 11 ноября; ул. Светлая, 21 (п. №2), 27-а (стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 102-б (п. №10, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-а (п. №1, стояк) до 20:00 11 ноября.



Слободской район:

проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк), ул. Монюшко, 3 (спаренный стояк), ул. Дизельная, 1-б (стояк) до 20:00 11 ноября.



Холодногорский район:

ул. Беркоса (Довгалевского), 28-а (п. №2, стояк) до 17:00 11 ноября; ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 65 (п. №2, стояк) до 20:00 11 ноября.