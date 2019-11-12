Где в Харькове не будет воды 12 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Синельникова, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 12.11.19 г.
Московский район:
ул. Светлая, 21 (п. №2, стояк) до 00:00 12.11.19 г.; ул. Светлая, 27-а (стояк) до 20:00 12.11.19 г.
Слободской район:
ул. Дизельная, 1-б (стояк) до 20:00 12.11.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк) до 20:00 12.11.19 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197-в, 201, 201-а до 18:00 12.11.19 г., пр. Людвига Свободы, 39 (п. №10, стояк), 39-в (стояк), пр. Победы, 56 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.11.19 г.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
влажн.:
давл.:
ветер: