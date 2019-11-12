12.11.2019 08:05

Где в Харькове не будет воды 12 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Синельникова, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 12.11.19 г.



Московский район:

ул. Светлая, 21 (п. №2, стояк) до 00:00 12.11.19 г.; ул. Светлая, 27-а (стояк) до 20:00 12.11.19 г.



Слободской район:

ул. Дизельная, 1-б (стояк) до 20:00 12.11.19 г.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк) до 20:00 12.11.19 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197-в, 201, 201-а до 18:00 12.11.19 г., пр. Людвига Свободы, 39 (п. №10, стояк), 39-в (стояк), пр. Победы, 56 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.11.19 г.

