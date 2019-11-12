Главная Новости ЖКХ В Харькове подключили к теплу 98% домов
12.11.2019  13:23   

В Харькове подключили к теплу 98% домов

97,89% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 10:00 12 ноября.


://city.kharkov.ua

По информации КП «Харьковские тепловые сети», тепло уже включено в 97,7% жилых домов коммунальной формы собственности, домов «Харьковспецстрой» и ЧП «Град», в 99,1% домов ЖСК и ОСМД, в 96% ведомственного жилого фонда.

К отоплению подключены 97% лечебных учреждений, в т.ч. 98% больниц, 100% детских садов, 100% школ, 98% объектов культуры.

Работы по подключению тепла продолжаются.

Источник:   ХГС
 Тэги:  тепло, жкх, харьков, подключение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.11 Общество Теплый ноябрь: синоптики рассказали, что ждет харьковчан в ближайшее время 10.10 Власть Если у коммунальщиков нет схемы оптимизации хозяйства, то государство не будет поддерживать их развитие - комментарии министра 10.10 ЖКХ Кто в Харькове первым получит тепло: Коммунальщики опубликовали график (ДОКУМЕНТ)
 
 

Видео

Полицейский открыл стрельбу в харьковском метро: появилось видео чп
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 