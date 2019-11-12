В Харькове подключили к теплу 98% домов

97,89% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 10:00 12 ноября.
По информации КП «Харьковские тепловые сети», тепло уже включено в 97,7% жилых домов коммунальной формы собственности, домов «Харьковспецстрой» и ЧП «Град», в 99,1% домов ЖСК и ОСМД, в 96% ведомственного жилого фонда.
К отоплению подключены 97% лечебных учреждений, в т.ч. 98% больниц, 100% детских садов, 100% школ, 98% объектов культуры.
Работы по подключению тепла продолжаются.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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давл.:
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