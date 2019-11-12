В Харькове подключили к теплу более 98% домов

98,2% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 15:00 12 ноября.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
влажн.:
давл.:
ветер: