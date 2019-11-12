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12.11.2019  18:58   

В Харькове подключили к теплу более 98% домов

98,2% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 15:00 12 ноября.


Фото Дмитрия Колонея
По информации КП «Харьковские тепловые сети», тепло уже включено в 98,11% жилых домов коммунальной формы собственности, домов «Харьковспецстрой» и ЧП «Град», в 99,1% домов ЖСК и ОСМД, в 96% ведомственного жилого фонда.
 
К отоплению подключены 97% лечебных учреждений, в т.ч. 98% больниц, 100% детских садов, 100% школ, 98% объектов культуры.
 
Работы по подключению тепла продолжаются.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отопительный сезон, подключение тепла, харьков
 
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