12.11.2019 19:43

Сергей Андреев: До конца недели во все дома будет подано тепло



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 12 ноября, в эфире телепрограммы «Харьковские известия» сообщил директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев.

По его словам, процесс подключения жилого фонда к теплу длительный и занимает в среднем от двух до трех недель. При этом большая часть теплосетей – а их в городе около 3,6 тыс. км – имеет высокий процент изношенности, что приводит к частым порывам.

«Мы сегодня эксплуатируем систему теплоснабжения, которая построена в советские времена и имеет высокий процент изношенности. Поэтому в момент, когда мы начинаем подключать к теплу дома, поднимаем температуру и давление, на сетях происходят аварийные ситуации. Мы устраняем дефекты и снова пускаем тепло», - объяснил Сергей Андреев.

Директор ХТС также отметил, что на сегодняшний день в городе подключены к теплу все учреждения социальной сферы и 98% жилых домов. В частности, уже с теплом жители 7-ми из 9-ти районов Харькова, исключение составляют лишь Шевченковский и Киевский районы, куда брошены все силы предприятия.

«Сегодня там работает достаточное количество бригад, техники, и есть все необходимые материалы для того, чтобы устранить проблемы и запустить тепло в жилые дома на Алексеевке и Павловом Поле», - подчеркнул Сергей Андреев.

При этом он акцентировал внимание потребителей, что оплата за отопление будет начисляться горожанам исключительно со дня включения тепла и по факту его потребления.

Полное интервью с Сергеем Андреевым смотрите сегодня в 20:30 на 7-м телеканале в программе «Харьковские известия».