13.11.2019 08:09

Где в Харькове не будет воды 13 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Сидора Ковпака (ч/с) до 17:00 13 ноября; ул. Шишковская, 8-а (п. №2, стояк), ул. Натальи Ужвий, 86 (п. №3) до 20:00 13 ноября.



Московский район:

ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк) до 17:00 13 ноября; ул. Светлая, 27-а (стояк), ул. Академика Павлова, 142-г (п. №1) до 20:00 13 ноября.



Основянский район:

ул. Грековская (ч/с), ул. Основянская (ч/с) до 15:00 13 ноября; ул. Вокзальная, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.



Слободской район:

ул. Дизельная, 1-б (стояк) до 20:00 13 ноября.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 71, ул. Таганская, 14а, ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк), ул. Славянская, 10 (п. №1) до 20:00 13 ноября.



Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 73, ул. Сумская, 59 (п. №1), ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк) до 20:00 13 ноября; пр. Людвига Свободы, 39-в (стояк) до 20:00 14 ноября.