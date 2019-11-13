Где в Харькове не будет воды 13 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Сидора Ковпака (ч/с) до 17:00 13 ноября; ул. Шишковская, 8-а (п. №2, стояк), ул. Натальи Ужвий, 86 (п. №3) до 20:00 13 ноября.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк) до 17:00 13 ноября; ул. Светлая, 27-а (стояк), ул. Академика Павлова, 142-г (п. №1) до 20:00 13 ноября.
Основянский район:
ул. Грековская (ч/с), ул. Основянская (ч/с) до 15:00 13 ноября; ул. Вокзальная, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.
Слободской район:
ул. Дизельная, 1-б (стояк) до 20:00 13 ноября.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 71, ул. Таганская, 14а, ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк), ул. Славянская, 10 (п. №1) до 20:00 13 ноября.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 73, ул. Сумская, 59 (п. №1), ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк) до 20:00 13 ноября; пр. Людвига Свободы, 39-в (стояк) до 20:00 14 ноября.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
влажн.:
давл.:
ветер: