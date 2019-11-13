После подачи тепла на Алексеевке займутся горячей водой

В «Теплосетях» прокомментировали ситуацию с горячей водой на Алексеевке.
Устранять аварийные ситуации на сетях горячего водоснабжения на Алексеевке и Павловом Поле начнут на следующей неделе, сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев в эфире телепрограммы «Харьковские известия»
Он отметил, что сегодня основной состав рабочих предприятия задействован в работах по запуску тепла.
«До конца недели мы завершим подключение к отоплению жилых домов и уже со следующей недели начнем работать по налаживанию системы горячего водоснабжения именно в этих районах», - подчеркнул Сергей Андреев.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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