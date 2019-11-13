13.11.2019 08:19

После подачи тепла на Алексеевке займутся горячей водой

В «Теплосетях» прокомментировали ситуацию с горячей водой на Алексеевке.



// city.kharkov.ua

Устранять аварийные ситуации на сетях горячего водоснабжения на Алексеевке и Павловом Поле начнут на следующей неделе, сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев в эфире телепрограммы «Харьковские известия»

Он отметил, что сегодня основной состав рабочих предприятия задействован в работах по запуску тепла.



«До конца недели мы завершим подключение к отоплению жилых домов и уже со следующей недели начнем работать по налаживанию системы горячего водоснабжения именно в этих районах», - подчеркнул Сергей Андреев.