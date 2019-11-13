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13.11.2019  08:58   

В Харькове заменили 40 километров теплосетей

В ходе подготовки к отопительному сезону с начала года в Харькове было переложено 40 км теплосетей.


// city.kharkov.ua

В этом году Мировой банк выделил на ремонт тепломагистралей в Харькове 14 млн долл. кредитных средств. Из них на сегодня освоено только 4 млн долл., на которые в городе уже заменено 40 км трубопроводов, сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев в эфире программы «Харьковские известия».

«Поскольку деньги на закупку труб начали поступать на предприятие не в мае, как планировалось, а в августе, мы не успели завершить запланированные работы и продолжим перекладку магистралей уже в следующем году», - отметил директор предприятия.

По его словам, для того чтобы система теплоснабжения в городе обновлялась, ежегодно необходимо менять до 80 км сетей. В следующем году на ХТС планируют приблизиться к этому числу и заменить в два раза больше сетей, чем в нынешнем.

«Трубопроводы, которые мы закупили на средства Мирового банка, продолжают поступать и сейчас хранятся на складе предприятия. Использовать их в полном объеме сегодня мы не можем, потому что на 98% система теплоснабжения уже в работе, и без отключения потребителей проводить замену сетей невозможно. Поэтому перекладку сетей начнем весной, когда закончится отопительный сезон», - сообщил Сергей Андреев.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  отопительный сезон, теплосети, хтс, андреев, харьков
 
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