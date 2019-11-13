13.11.2019 09:43

Харьковчане задолжали за тепло более 2 миллиардов гривен

Убытки КП «Харьковские тепловые сети» ежегодно составляют 1,2 млрд грн.



// city.kharkov.ua

Об этом в эфире программы «Харьковские известия» сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев.

«Это связано с несвоевременным введением тарифов ХТС. То есть тарифы предприятия вводятся с большим опозданием по отношению к тарифам на электроэнергию и газ. Кроме того, нет нормативной документации относительно того, как просчитывать потери и пр. То есть существует много вопросов нормативного характера, которые должны решаться в Министерстве регионального развития», - отметил директор предприятия.



Как сообщил Сергей Андреев, услуги теплоснабжения оплачивают около 90% потребителей, тем не менее долг населения Харькова перед ХТС составляет 2,5 млрд грн.



«Взыскать эти деньги сегодня практически невозможно. Есть решения судов, но долги погашаются фактически в добровольном порядке. Эта проблема известная, и новые руководители министерства пытаются ее решить», - отметил директор ХТС.