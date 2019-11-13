Харьковчане задолжали за тепло более 2 миллиардов гривен

Убытки КП «Харьковские тепловые сети» ежегодно составляют 1,2 млрд грн.
Об этом в эфире программы «Харьковские известия» сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев.
«Это связано с несвоевременным введением тарифов ХТС. То есть тарифы предприятия вводятся с большим опозданием по отношению к тарифам на электроэнергию и газ. Кроме того, нет нормативной документации относительно того, как просчитывать потери и пр. То есть существует много вопросов нормативного характера, которые должны решаться в Министерстве регионального развития», - отметил директор предприятия.
Как сообщил Сергей Андреев, услуги теплоснабжения оплачивают около 90% потребителей, тем не менее долг населения Харькова перед ХТС составляет 2,5 млрд грн.
«Взыскать эти деньги сегодня практически невозможно. Есть решения судов, но долги погашаются фактически в добровольном порядке. Эта проблема известная, и новые руководители министерства пытаются ее решить», - отметил директор ХТС.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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