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13.11.2019  09:43   

Харьковчане задолжали за тепло более 2 миллиардов гривен

Убытки КП «Харьковские тепловые сети» ежегодно составляют 1,2 млрд грн.


// city.kharkov.ua

Об этом в эфире программы «Харьковские известия» сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев.

«Это связано с несвоевременным введением тарифов ХТС. То есть тарифы предприятия вводятся с большим опозданием по отношению к тарифам на электроэнергию и газ. Кроме того, нет нормативной документации относительно того, как просчитывать потери и пр. То есть существует много вопросов нормативного характера, которые должны решаться в Министерстве регионального развития», - отметил директор предприятия.

Как сообщил Сергей Андреев, услуги теплоснабжения оплачивают около 90% потребителей, тем не менее долг населения Харькова перед ХТС  составляет 2,5 млрд грн.

«Взыскать эти деньги сегодня практически невозможно. Есть решения судов, но долги погашаются фактически в добровольном порядке. Эта проблема известная, и новые руководители министерства пытаются ее решить», - отметил директор ХТС.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  отопительный сезон, долги, коммунадка, хтс, андреев, харьков
 
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