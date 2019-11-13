13.11.2019 10:08

Вместо грунтовки – асфальтобетон: во дворах по Большой Панасовской появится новый строительный объект (ВИДЕО)

В семи дворах по Большой Панасовской идёт устройство внутрикварталок.



// izvestia.kharkov.ua

Во дворах многоквартиных двухэтажек по улице Большой Панасовской, от дома 250 до 250/6 уже 6 недель подряд работает бригада дорожников.

Жители этих домов обратились с просьбой к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу на одном из его личных приемов, чтобы решить проблему отсутствия асфальтированной дороги во дворах. Покрытие из асфальтобетона здесь было лишь на некоторых дорожках, все остальные дороги - грунтовые. После встречи людей с мэром был разработан новый проект по тротуарам и внутриквартальным дорогам.



«Мы столкнулись не только с проблемой рельефа, но и отсутствием дождеприёмных колодцев. Нам пришлось провести огромную работу по устройству "корыта". Вывезли не один десяток самосвалов грунта, чтобы сделать как продольный так и поперечный профиль для водоотведения. Хочу обратить внимание, что дома здесь старые и проезды здесь узкие. Они расположены очень близко друг к другу и мы старались расширить проезжую часть, обеспечить тем самым проезжаемость. Сделали дополнительные зоны для разворота, карманы парковочные. Так же обеспечили места для контейнеров с бытовыми отходами. На данный момент 80% проезжей части находится в шебёночном основании. Установили 1,5 км бордюра дорожного», – рассказал главный инженер фирмы-подрядчика Константин Самоляк.



Пешеходные зоны уже готовы, добавляет Константин Самоляк. Теперь люди беспрепятственно в любую погоду могут добраться из собственных домов остановки общественного транспорта. Маршруты дорожек были согласованы с людьми, которые живут в микрорайоне не один десяток лет.



«Все участки, где это необходимо, особенно входные группы, мы понизили. Потому что здесь очень много проживает пожилых людей, молодых мам с колясками и людей с ограниченными возможностями. Поэтому все эти моменты мы учли. Что касаемо тротуаров, то они на сегодняшний момент выполнены на все 100%. Мы установили около 600 погонных метров бордюра тротуарного, уложили порядка полтысячи метров квадратных входных групп, площадок и тротуаров», – уточнил Константин Самоляк..



К асфальтированию самой внутрикварталки дорожники будут уже в конце недели. В планах уложить новый асфальтобетон на площади около 3000 квадратных метров.



