14.11.2019 08:07

Где в Харькове не будет воды 14 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 9 (стояк) до 18:00 14 ноября; ул. Шишковская, 8-а (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 49, 49-б до 20:00 14 ноября, ул. Валентиновская (Блюхера), 24-б (п. №1) до 20:00 14 ноября.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 9 (п. №1) до 17:00 14 ноября.



Слободской район:

ул. Дизельная, 1-б (стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 12-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №4, стояк) до 20:00 14 ноября; ул. Плехановская, 42-а (п. №5, стояк) до 20:00 15 ноября.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк), ул. Чеботарская, 45 (п. №,, стояк) до 20:00 14 ноября.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 35 (п. №6, стояк), 39-в (стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №1) до 20:00 14 ноября.