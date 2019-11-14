Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 14 ноября. Список адресов
14.11.2019  08:07   

Где в Харькове не будет воды 14 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 9 (стояк) до 18:00 14 ноября; ул. Шишковская, 8-а (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 49, 49-б до 20:00 14 ноября, ул. Валентиновская (Блюхера), 24-б (п. №1) до 20:00 14 ноября.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 9 (п. №1) до 17:00 14 ноября.

Слободской район:
ул. Дизельная, 1-б (стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 12-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №4, стояк) до 20:00 14 ноября; ул. Плехановская, 42-а (п. №5, стояк) до 20:00 15 ноября.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк), ул. Чеботарская, 45 (п. №,, стояк) до 20:00 14 ноября.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35 (п. №6, стояк), 39-в (стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №1) до 20:00 14 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.11 ЖКХ После подачи тепла на Алексеевке займутся горячей водой 13.11 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 13 ноября. Список адресов 12.11 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 12 ноября. Список адресов
 
 

Видео

Харьков присоединился к проекту "Интегрированное развитие городов Украины"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 