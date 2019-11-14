14.11.2019 11:16

Для жильцов многоэтажек внедрят программу «Энергодом»

Еще одну программу энергосбережения для жилых домов планируют рассмотреть на ближайшей сессии Харьковского городского совета.



// city.kharkov.ua

Программа энергоэффективности жилых домов «Энергодом» будет частью городской программы так называемых «теплых кредитов», в рамках которой жители смогут получать компенсацию процентов по кредитам, которые они взяли для утепления дома, сообщила помощник руководителя по развитию и внедрению энергоэффективных мероприятий и новых технологий Ассоциации поддержки ЖК, ЖСК и ОСМД Александра Капинус.



«Представитель ОСМД подает заявку в Фонд энергоэффективности, получает кредит на внедрение энергоэффективных мероприятий, и в рамках этой программы предполагается возмещение из городского бюджета процентной ставки по кредитам, которые они привлекли на приобретение материалов и проведение соответствующих работ по энергоэффективности. Максимальная сумма помощи по одному кредитному договору для ОСМД составляет до 500 тыс. грн», - отметила Александра Капинус.



Она напомнила, что городская программа «Теплые кредиты» работает в Харькове с 2016 года. По ее условиям из городского бюджета возмещается 20% суммы кредитов, привлеченных ОСМД, ЖК и ЖСК на энергоэффективные мероприятия, но не более 200 тыс. грн по одному кредиту. За это время, по словам Александры Капинус, компенсацию на утепление домов получили 44 ОСМД и ЖСК. В этом году на «теплые кредиты» в бюджете города предусмотрено около 1,5 млн грн.