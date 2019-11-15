15.11.2019 08:04

Где в Харькове не будет воды 15 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Старошишковская, 9-а (п. №2), ул. Гоголя, 2-а (п. №4) до 17:00 15 ноября; ул. Старошишковская, 9 (стояк), ул. Дарвина, 33 (п. №2) до 18:00 15 ноября.



Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1) до 17:00 15 ноября.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №5, стояк) до 15:50 15 ноября; б-р Жасминовый (ул. Слинько), 12-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 15 ноября.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк), ул. Чеботарская, 45 (стояк) до 20:00 15 ноября.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 24 (стояк), 35 (п. №6, стояк), 39-в (стояк), ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 3 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15 ноября.