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15.11.2019  08:04   

Где в Харькове не будет воды 15 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Старошишковская, 9-а (п. №2), ул. Гоголя, 2-а (п. №4) до 17:00 15 ноября; ул. Старошишковская, 9 (стояк), ул. Дарвина, 33 (п. №2) до 18:00 15 ноября.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1) до 17:00 15 ноября.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №5, стояк) до 15:50 15 ноября; б-р Жасминовый (ул. Слинько), 12-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 15 ноября.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк), ул. Чеботарская, 45 (стояк) до 20:00 15 ноября.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (стояк), 35 (п. №6, стояк), 39-в (стояк), ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 3 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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