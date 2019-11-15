15.11.2019 09:40

На Алексеевке – масштабные работы по замене внутридомовых сетей (ВИДЕО)

Харьков продолжает готовиться к работе в зимний период.



// izvestia.kharkov.ua

По адресу улица Победы, 73б «Харьковводоканал» осуществляет замену внутридомовых сетей. Кроме обустройства трубопровода, коммунальным предприятием проводятся профилактические работы по предотвращению аварийных ситуаций.



Валерий Харлан, начальник управления КП «Харьковводоканал»:

На данном доме работниками Хаврьковводоканал участком Шевченковского района выполнены работы по замене трубопровода, при этом, предусмотрена запорная арматура на каждый стояк отдельно. В случае аварийной ситуации в какой-то квартире и отсутствия жителя, мы сможем отключить один из шести стояков отдельно. В данном доме трубопровод, после выполненных работ заменен полностью. В подвале аварийные ситуации уже не случатся.



До конца года в планах «Харьковводоканала» выполнить в Шевченковском районе работы еще в 6 домах. Это и замены трубопроводов и систем водоотведения и ливневой канализации.



Валерий Харлан, начальник управления КП «Харьковводоканал»:



Все эти дома подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период еще с мая по август. В сентябре-октябре в рабочем состоянии, но мы, понимая, что там есть хомуты, уже изношенные, и они со временем подлежат замене. Мы предотвращаем аварийность в будущем.



Ранее, отмечают местные жители, аварийные ситуации случались. Однако после выполнения ремонтных работ проблемы были устранены. Споддиваються на долгое время.



Александра, жительница дома:

У нас очень часто было, что воды нет, невозможно переключить ничего. Сидели без воды, подвал затапливало, мы ходили везде, где только могли, и наконец, к нам пришли, сделали вообще великолепно, каждую квартиру можно отключить, мы этого долго ждали, спасибо.