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15.11.2019  11:22   

Новые дороги появятся во дворе на Зерновой

В Харькове продолжается реконструкция внутриквартальных дорог.


// city.kharkov.ua
В частности, сейчас работы идут во дворе по ул. Зерновой, 6 в Слободском районе. На объекте обновляют внутриквартальные дороги и тротуары. С просьбой о ремонте местные жители обратились к городскому голове Геннадию Кернесу, после чего специалисты обследовали локацию работ и разработали проект реконструкции.

Как сообщил главный инженер фирмы-подрядчика Сергей Чистяков, во дворе вдоль дорог уже установили более 700 п. м бордюра, 420 шт. тротуарного бордюра.  Дорожники подготовили и заасфальтировали подходы к подъездам, на что было израсходовано 45 т асфальтобетона.

Сейчас рабочие засыпают внутриквартальные дороги щебнем и в понедельник приступят к асфальтированию. По словам главного инженера, всего будет заасфальтировано около 2 тыс. кв. м дорог. «Поэтому хотели попросить владельцев автомобилей отнестись к ситуации с пониманием и потерпеть пару дней, чтобы получить нормальную проезжую часть», - отметил Сергей Чистяков.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  внутрикварталки, дорога, харьков
 
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