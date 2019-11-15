Новые дороги появятся во дворе на Зерновой

В частности, сейчас работы идут во дворе по ул. Зерновой, 6 в Слободском районе. На объекте обновляют внутриквартальные дороги и тротуары. С просьбой о ремонте местные жители обратились к городскому голове Геннадию Кернесу, после чего специалисты обследовали локацию работ и разработали проект реконструкции.

Как сообщил главный инженер фирмы-подрядчика Сергей Чистяков, во дворе вдоль дорог уже установили более 700 п. м бордюра, 420 шт. тротуарного бордюра. Дорожники подготовили и заасфальтировали подходы к подъездам, на что было израсходовано 45 т асфальтобетона.

Сейчас рабочие засыпают внутриквартальные дороги щебнем и в понедельник приступят к асфальтированию. По словам главного инженера, всего будет заасфальтировано около 2 тыс. кв. м дорог. «Поэтому хотели попросить владельцев автомобилей отнестись к ситуации с пониманием и потерпеть пару дней, чтобы получить нормальную проезжую часть», - отметил Сергей Чистяков.