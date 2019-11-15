Новые дороги появятся во дворе на Зерновой

В Харькове продолжается реконструкция внутриквартальных дорог.
Как сообщил главный инженер фирмы-подрядчика Сергей Чистяков, во дворе вдоль дорог уже установили более 700 п. м бордюра, 420 шт. тротуарного бордюра. Дорожники подготовили и заасфальтировали подходы к подъездам, на что было израсходовано 45 т асфальтобетона.
Сейчас рабочие засыпают внутриквартальные дороги щебнем и в понедельник приступят к асфальтированию. По словам главного инженера, всего будет заасфальтировано около 2 тыс. кв. м дорог. «Поэтому хотели попросить владельцев автомобилей отнестись к ситуации с пониманием и потерпеть пару дней, чтобы получить нормальную проезжую часть», - отметил Сергей Чистяков.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
влажн.:
давл.:
ветер: