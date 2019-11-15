Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 ноября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Грицевца, 25, ул. Кольцевая, 29, ул. Чернышевская, 82/12, ул. Валентиновская (Блюхера), 29-б, Салтовское шоссе, 262-а, ул. Марьинская, 11, пер. Титаренковский, 26, ул. Черноземная, 18, ул. Днепровская, 10, Окружная дорога (ул. Залютинская, круг трамвая), ул. Макаренко, 33, ул. Образовательная (Союзная)/ул. Юридическая, ул. 23 Августа, 51-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
влажн.:
давл.:
ветер: