15.11.2019 11:40

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 ноября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Грицевца, 25, ул. Кольцевая, 29, ул. Чернышевская, 82/12, ул. Валентиновская (Блюхера), 29-б, Салтовское шоссе, 262-а, ул. Марьинская, 11, пер. Титаренковский, 26, ул. Черноземная, 18, ул. Днепровская, 10, Окружная дорога (ул. Залютинская, круг трамвая), ул. Макаренко, 33, ул. Образовательная (Союзная)/ул. Юридическая, ул. 23 Августа, 51-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.