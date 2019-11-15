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15.11.2019  11:40   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 ноября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Грицевца, 25, ул. Кольцевая, 29, ул. Чернышевская, 82/12, ул. Валентиновская (Блюхера), 29-б, Салтовское шоссе, 262-а, ул. Марьинская, 11, пер. Титаренковский, 26, ул. Черноземная, 18, ул. Днепровская, 10, Окружная дорога (ул. Залютинская, круг трамвая), ул. Макаренко, 33, ул. Образовательная (Союзная)/ул. Юридическая, ул. 23 Августа, 51-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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