15.11.2019 16:34

«Харьковводоканал» делится опытом бестраншейной замены труб

Представители Мариупольского городского совета перенимают опыт КП «Харьковводоканал» в сфере замены сетей водоснабжения методом горизонтально направленного бурения.



// city.kharkov.ua

Как производится замена трубопроводов с помощью современной бурильной установки, коллеги из Мариуполя во главе с директором Департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариупольского городского совета Игорем Бабеком ознакомились в ходе ремонтных работ на ул. Академика Проскуры, 1.



По словам заместителя директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николая Завады, на этом объекте специалисты предприятия меняют технически изношенный участок трубопровода протяженностью 60 м, который обслуживает многоквартирный ведомственный дом.



«Трубопровод находится под проезжей частью, и чтобы не перекрывать на этом участке движение, в ходе перекладки мы используем технологию горизонтально направленного бурения. Схема водоснабжения этого дома такова, что в случае порыва все жильцы отключаются от водоснабжения. Чтобы избежать частых отключений, качественно и своевременно обеспечивать людей водой, мы заменим весь трубопровод», - отметил Николай Завада.



Он подчеркнул, что бестраншейная перекладка позволяет не только сохранить инфраструктуру города, но и значительно сократить сроки ремонта. Именно поэтому подобный метод хотят взять на вооружение и коллеги из Мариуполя. Как сообщил Игорь Бабек, в их городе замена сетей производится только путем разрытий.



«В Мариуполе, как и во многих украинских городах, большой износ трубопроводов. Нам необходимо находить пути решения этой проблемы, чтобы не трогать благоустройство, а менять сети не нарушая инфраструктуру. Это более экономично и сокращает сроки ремонта на 30%. Мы приехали изучить этот процесс, обменяться опытом, чтобы в дальнейшем внедрить эту технологию в нашем городе», - отметил директор департамента.



Он также добавил, что мариупольцы уже не первый раз берут на вооружение опыт Харькова. В частности, после ознакомления с проектом реконструкции Центрального парка культуры и отдыха им. Горького в Мариуполе был построен современный парк «Радуга».



Отметим, ремонт трубопровода на ул. Академика Проскуры планируется завершить уже на следующей неделе.



Напомним, бестраншейный метод замены сетей в Харькове стали применять с начала 2019 года.